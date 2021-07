Protestan en el parque Unión de Chitré contra las nuevas medidas anunciadas por el Minsa

En Chitré al igual que en Pesé, provincia de Herrera, entrará a regir un nuevo toque de queda de 8:00 p.m. a 4:00 a.m., pero los negocios deberán cerrar a las 7:00 p.m. En la actualidad el toque de queda es de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

