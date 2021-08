Protestan contra resolución que restringe acceso a la información en Panamá

El diputado independiente Gabriel Silva presentó en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de 71 escaños y amplia mayoría oficialista, un proyecto legislativo para reformar la Ley de Transparencia y anular la Resolución 71, que además fue demandada ante la Corte Suprema por al menos un abogado particular.

Otro manifestante, Feliciano Oliveros, del Movimiento Patriótico 9 de enero, se quejó que el Gobierno en vez de dar a los panameños, azotados por el desempleo derivado de la crisis de la pandemia, la oportunidad de aportar al país, “formaliza una política de secretismo, de falta de transparencia, de no dar la cara al pueblo”, algo que no se puede permitir, según afirmó.

