¿Proteger y servir? | La Prensa Panamá

Y hemos llegado a tal grado de decantamiento moral y social que, incluso, se aprobaron leyes para “vaciar las cárceles” y que sean los ciudadanos quienes se encierren en sus casas, porque no es que el dinero no sea suficiente; lo perverso es que sobran ladrones. Y además, con un Órgano Judicial y un Ministerio Público donde se aplica el terrorismo judicial, la figura del “preso” ha llegado a ser un negocio rentable. Por eso hay policías y “custodios” corruptos. Si no hay mística, qué les importa si estos maleantes se matan entre ellos. Al fin debe considerarse “limpieza ecológica”.

Y no existe porque la casta política panameña teme que un cuerpo armado profesional, con institucionalidad y mística, pueda repetir lo acontecido el 11 de octubre de 1968, que tuvo su génesis no en el acto de un farsante con ínfulas de establecer en Panamá un “cuarto Reich”, sino en la corrupción, arbitrariedad y desmanes de los políticos de aquella época, como sucede hoy día.

Era la época de la isla penal de Coiba, a donde eran enviados los condenados a las penas más severas impuestas por los tribunales de justicia de Panamá. Un lugar donde el que iba no quería regresar jamás, y no porque fueran torturados.

