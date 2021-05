¿Protección de patentes o reparto equitativo de vacunas?

El 2 de octubre de 2020, India y Sudáfrica le pidieron a la Organización Mundial de Comercio (OMC), en Ginebra, Suiza, que se suspendieran los requerimientos respecto a las patentes reconocidas por un acuerdo mundial de la OMC, para que las vacunas contra la Covid-19 pudieran ser producidas por muchos más países —y no solo por los desarrollados de occidente— y así la pandemia termine con mayor rapidez. En aquel momento no existía vacuna alguna patentada en los países desarrollados, pero todos se opusieron a la propuesta indo-sudafricana.

