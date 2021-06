Protección de los derechos humanos desde la diplomacia ciudadana

Para la diplomacia ciudadana existe una limitación, la acción del Estado. Los organismos no gubernamentales no diseñan la política exterior, aunque sí ejercen influencia en muchas de las decisiones que dependen de la autoridad y el poder de los gobiernos. Por lo cual la diplomacia tradicional continúa ocupando un papel relevante en las relaciones internacionales.

La diplomacia ciudadana alude al derecho y a la capacidad de los ciudadanos y los organismos no gubernamentales para adentrarse en espacios que tradicionalmente son privativos de organismos internacionales, gubernamentales y de las agencias de cooperación. No obstante, el objetivo no es reemplazar, competir, duplicar las funciones gubernamentales. Por el contrario, son parte de un debate público sobre la creación y/o puesta en vigencia de mecanismos legales hacia la exigibilidad de los derechos humanos.

You May Also Like