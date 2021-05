Protección de datos trae nuevos derechos

Lilia Liu, abogada y miembro del nuevo Consejo de Protección de Datos de Panamá, aseguró que la reglamentación amplía el concepto de lo establecido en la Ley 81, ya que es una norma general. Explicó que, por ejemplo, la cancelación de los datos no significa que se borra toda la información de la persona del sistema. Solo que no se puede usar parte de la información que se comprobó que se podía cancelar.

