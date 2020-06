Protagonista de ‘Es tan Raven’ se casó: ‘Me casé con una mujer que me entiende’

Raven-Symoné habló abiertamente de su orientación sexual por primera vez en 2013, cuando celebró la legalización del matrimonio homosexual. “Finalmente puedo casarme. Bien por el gobierno, muy orgullosa de ti”, escribió entonces. En 2014, en conversación con la comunicadora Oprah Winfrey, entregó más detalles. “En ese tema de las citas y el amor, supe cuándo tenía 12 años. Estaba mirando todo (…) No quiero que me etiqueten como gay. Quiero ser etiquetada como humano que ama a los humanos”, dijo.

You May Also Like