Prospecto santeño recibe invitación de los Azulejos

“Ahora es que han venido soltado un poco, pero las cosas no han sido nada fáciles para uno, que siempre está acostumbrado a estar en los estadios. La verdad he tratado de hacer lo que he podido, sobre todo en el aspecto físico y en el bateo para mantenerme”, expresó.

Al igual que para la gran mayoría de los jugadores de ligas menores, los últimos meses no han sido nada fácil, pues la pandemia les ha impedido jugar y seguir con su desarrollo en procura de llegar a las mayores. Jiménez no ha sido la excepción.

