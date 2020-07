Pros y contras de los diferentes tipos de anticonceptivos

Los métodos anteriores evitan embarazos no deseados, pero permiten que en el futuro estos sean posibles. Sin embargo, en el caso de tener claro que no se desea un embarazo, la esterilización es el método más fiable . La ligadura de trompas para las mujeres o la vasectomía para los hombres es lo mejor.

Sin embargo, en ocasiones las mujeres pueden tener alergia al látex , lo que puede dificultar el uso de estos anticonceptivos. Ante esta situación habría que analizar otras opciones. Tal vez espermicidas, esponjas anticonceptivas o el diafragma. Pero, en estos casos no hay una protección frente a ITS o ETS y, además, los espermicidas pueden causar vaginitis o reacciones alérgicas.

Estos métodos son muy cómodos, pues en el momento en el que una mujer quiera quedarse embarazada solo tiene que dejar de tomarlos. Sin embargo, no protegen de las ITS y ETS y, además, el anillo vaginal no está recomendado para mujeres con “presión arterial alta, enfermedad cardíaca o determinados tipos de cáncer” , como indican los NIH.

¿Qué sucede con los implantes anticonceptivos subdérmicos? Son varillas que se insertan debajo de la piel del brazo y son muy cómodos. Su tasa de eficacia también es muy alta, pero puede provocar aumento de peso. Además, la principal desventaja de la anticoncepción reversible de larga duración es que no protegen de las ITS y ETS .

