pros, contras y dónde conseguir cada modelo

Tener un termómetro en casa debe ser de obligado cumplimiento. Además de la importancia que ha tomado en los últimos meses dada la actualidad sanitaria internacional, este aparato capaz de arrojar información sobre nuestra salud debe ser uno de los accesorios que no deben faltar en ningún botiquín casero. Sin embargo, y a pesar de la cotidianeidad de este aparato médico, no siempre sabemos usarlo ni tampoco cuál es el modelo, de los muchos disponibles en el mercado, que mejor se adapta a las necesidades de nuestro hogar o de los miembros que lo componen. Y es que, si hay niños en casa, la elección de un tipo de termómetro cambia.

