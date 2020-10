Pros, contras y consejos antes de solicitar un crédito rápido

Todo ello, aunque pueda parecer complicado, no lo es tanto si se hace de manera progresiva y a lo largo de los años. Tan solo bastará con apartar un pequeño porcentaje del sueldo en cuanto se reciba en la cuenta bancaria para evitar gastar ese dinero. Además, si lo que se quiere es rentabilizar una parte de los ahorros a largo plazo siempre existen opciones en el mundo de la inversión pensadas para todos los bolsillos. Por ejemplo, a través de gestores automatizados, es posible invertir en fondos de inversión desde 500 euros . No obstante, también existen otras alternativas más conservadoras como los depósitos o las cuentas remuneradas, que, en algunos casos, ofrecen una pequeña rentabilidad por mantener los ahorros depositados.

Los préstamos rápidos suelen ser más caros que los préstamos tradicionales. Uno de los motivos es, precisamente, por su facilidad para acceder al dinero. Además, las empresas que conceden este tipo de financiación no están supervisadas por el Banco de España , ya que no se trata de una actividad reservada únicamente a las entidades de crédito. Por lo tanto, estas cuentan con mayor libertad para establecer los tipos de interés que consideren.

Y es que el dinero fácil y rápido no existe. Y si nos lo ofrecen, es mejor analizar detenidamente sus condiciones para no caer en engaños o no acabar pagando cantidades estratosféricas.

