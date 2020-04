prorrogar el estado de alarma hará más profunda la recesión económica

Por último, para seguir salvaguardando el empleo y lograr, en la medida de lo posible, que la caída de la actividad no se traduzca en mayores niveles de desempleo, han insistido en flexibilizar los procesos de regulación temporal de empleo (ERTEs) y, “teniendo en cuenta que la recuperación no será inmediata”, también que estas condiciones que se solicitan se mantengan temporalmente después de finalizar el estado de alarma.

