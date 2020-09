Propuestas para el bicentenario

El cultivo de la historia, disciplina esencial en la construcción de ciudadanía, no puede descuidarse en el marco de un evento como el bicentenario de la independencia. En ese sentido, resulta fundamental reactivar la Academia Panameña de la Historia, única en el continente que no funciona, como lo recuerda el Dr. Omar Jaén Suárez (La Estrella de Panamá, 22 de agosto de 2019).

