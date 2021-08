Propuesta permitiría titular área protegida

La activista envió un mensaje a los diputados: es un tema delicado que no puede ser tomado a la ligera y que no puede manejarse con improvisación o para satisfacer fines políticos por todas las implicaciones que conlleva.

Igualmente, mencionó lo que considera “ciertas debilidades de la reserva” relacionadas al patrullaje de vigilancia y asistencia técnica agropecuaria poco eficiente y no continua y, sobre todo, que los habitantes del área no tienen título de propiedad que les permita tener acceso a crédito bancario.

En su exposición de motivos, Castillero señala que en esta área existen oportunidades de desarrollo: proyectos ecoturísticos, acceso a nuevos mercados y siembra de productos agrícolas no tradicionales. A su vez, indica que los habitantes del área no tienen título de propiedad que les permita tener acceso a crédito bancario.

