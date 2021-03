Propuesta para el uso del cannabis con fines medicinales, sigue estancada

En el 2017 fue presentando, y no fue hasta marzo de 2020 que fue aprobado en primer debate, sin embargo, no ha avanzado en los últimos meses.

La doctora Saskia Bermúdez explicó que para este medicamento solo se usa el CBD o cannabidiol , que es un componente no psicoactivo en la planta de cannabis, uno de los dos cannabinoides más importantes, que es utilizado por muchos pacientes que padecen enfermedades crónicas y que no genera adicción.

