ProPublica denuncia que multimillonarios en Estados Unidos pagan pocos impuestos

ProPublica explica que la riqueza de estos magnates se deriva del elevado valor de sus activos, principalmente acciones y propiedades, y que la revalorización de estos activos no está sujeta al pago de impuestos mientras su poseedor no los venda. Esa es la principal razón por la que las 25 personas más ricas, según la revista Forbes, vieron cómo sus fortunas crecieron 401.000 millones de dólares entre 2014 y 2018.

