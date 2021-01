Propósitos con los que hacer crecer tus ahorros a largo plazo

Dejar el ahorro para el final está visto que no funciona. Introducir como gasto fijo a principio de mes una partida para el ahorro a largo plazo y transferirla a otra cuenta ayudará a cumplir el objetivo. No importa la cantidad, por pequeña que resulte, lo más relevante es crear la costumbre ya que el montante irá aumentando poco a poco si se es constante en el tiempo.

