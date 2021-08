Proponen subir ITBMS a un 8% para ayudar al sistema de pensiones

“Me parece que esto no hace sentido y no resolverá el problema que se generó en el 2007 cuando se creó el sistema mixto y se cerró el sistema solidario y eso lo que hay que resolver en primer lugar y para eso hay que volver al sistema solidario y a partir de ahí buscar medidas integrales que tienen que ver con cambios en la política económica, el uso de unos recursos del Estado para garantizar la sostenibilidad”, expresó el economista.

Por su parte, el economista Augusto García dijo que el tema de la CSS no se puede ver al margen de la integralidad, es decir no se puede aplicar medidas aisladas sin entender la causa del problema.

“Lo que digan los actuarios no tiene ningún valor. El problema de la CSS no es financiero es un asunto integral. Primero hay que definir la estrategia país y a partir de ahí ubicar a la CSS en esa estrategia”, manifestó.

