Proponen que las campañas electorales sean financiadas 100% por el Estado

En ese sentido, emitieron un comunicado con el siguiente pronunciamiento. “Nuestra posición es que la Comisión Nacional de Reformas Electorales asuma la responsabilidad del momento y se empine sobre cualquier interés particular, tomando decisiones POR CONVICCIÓN DEMOCRÁTICO Y ATENDIENDO LOS SAGRADOS INTERESES DEL PAÍS , porque fortalece la transparencia, ayuda a enraizar más la democracia y traza la ruta hacia el desarrollo de Panamá. Una de estas decisiones trascendentales en este momento crítico, es aprobar que las CAMPAÑAS ELECTORALES SEAN FINANCIADAS CIEN POR CIENTO POR EL ESTADO . La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), tiene la responsabilidad histórica de dejar huellas hacia el futuro y esta sola decisión plasma firmeza y a la vez altruismo, porque demuestra que sus miembros trabajan por Panamá y no por los intereses particulares. Los panameños hemos sido testigos de cómo la balanza electoral se inclina por campañas que gozan de infinitos recursos privados, cuyos aportes son inversiones que luego cobran con creces en el Gobierno y es uno de los caldos de cultivo de la corrupción en el país. Esto es lo que hay que frenar ya”.

You May Also Like