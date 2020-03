Proponen incluir a menores en programas de esterilización

“Me decía un diputado que uno no puede esterilizar a nadie que no tenga hijos, pero el problema es que tenemos una población con una alta cantidad de embarazos precoces y que son menores de edad”, indicó.

No se procederá a la esterilización cuando haya un desistimiento, incluso antes de que concluya la intervención y cuando no se presente prueba de que la persona ha sido informada sobre métodos alternativos anticonceptivos por personal de salud.

You May Also Like