Propietarios del edificio en Miami se enfrentaban a US$ 15 millones en reparaciones

Prieto ya no trabaja para Surfside y no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

El informe de 2018, preparado para la asociación de condominios, había estimado previamente que las reparaciones necesarias al edificio de Surfside, Florida costarían alrededor de US$ 9,1 millones. No está claro si los problemas identificados por Frank Morabito, el ingeniero estructural que elaboró el informe, contribuyeron al desastre.

Los propietarios habrían tenido que pagar avalúos que iban desde US$ 80.190 por unidades de un dormitorio hasta US$ 336.135 el propietario del ático de cuatro dormitorios, según un documento enviado a los residentes del edificio. La fecha límite para pagar por adelantado o elegir pagar una tarifa mensual que dura 15 años era el 1 de julio.

You May Also Like