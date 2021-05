Propietarios de inmuebles piden derogar tres decretos emitidos por emergencia

Según la API, los arrendatarios utilizan estos tres decretos para apoyarse en el no pago de los cánones de arrendamiento, “no abonan, quieren vivir gratis e incumplen los acuerdos pactados”. Aseguran los propietarios de inmuebles que hay personas “que no están afectadas y se aprovechan de la pandemia y el Estado de Emergencia para no pagar”.

