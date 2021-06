Propietarios de colegiales de Oeste reclaman pagos por servicios en PanavaC-19

Los transportistas también reclaman al Gobierno el pago del monto adeudado por el servicio de transporte prestado a PanavaC-19 meses atrás. El cierre de la carretera Interamericana se concentró en el s ector de La Pesa en el distrito de La Chorrera , afectando además el tránsito por la autopista Arraiján – La Chorrera. Unidades de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) intentaron a través del diálogo con los m anifestantes la apertura de un carril en dirección a la capital y el interior del paí s, aunque no se logró un acuerdo. La dirigencia del gremio de buses colegiales advierte que ya han agotado la vía del diálogo con diversas instancias gubernamentale s sin lograr llegar a un acuerdo sobre sus reclamos. Desde mediados del año pasado las empresas financiera s y bancarias han estado enviando correspondencia solicitando cumplir con el pago de los préstamo s e hipotecas, indican los transportistas. Son más de 18 meses sin trabajar indican los transportistas debido a la pandemia. Sobre las 7:35 de la mañana y tras una conversación con unidades de la PN, los conductores de colegiales accedieron a reabrir la carretera. No obstante, los conductores de colegiales indicaron que mantendrán su lucha por el pago de lo adeudado por el Gobierno.

