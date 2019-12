Propietario de perros Pitbull conmovido por ataque que hicieron a menor

Argumentó que al momento del ataque de los perros, él no estaba en la casa, porque en ese momento trasladaba unas reses de una finca a otra y no fue hasta que llegó que encontró a su esposa con el menor herido, trasladándolo hasta a policlinica de Bugaba para recibir atención médica y posteriormente lo trasladaron al hospital José Domingo de Obaldía.

