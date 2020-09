Propiedades nutricionales del jengibre: beneficios para tu salud

Actualmente, se utiliza “como suplemento dietético para las náuseas posquirúrgicas; náuseas causadas por el movimiento, la quimioterapia o el embarazo; artritis reumatoide, y osteoartritis” , subrayan en el National Center for Complementary and Integrative Health de EE.UU. Ciertas evidencias parecen indicar que puede ayudar a aliviar las náuseas y los vómitos, aunque en algunas personas puede provocar efectos secundarios leves como acidez o malestar abdominal.

You May Also Like