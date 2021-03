propiedades de los productos que puedes plantar en abril

No es aconsejable tomarla cruda. Una vez cocinada, la berenjena es recomendable para la lucha contra la anemia o la osteoporosis al tener un alto contenido en calcio, fósforo y hierro. Tiene ácido clorogénico que ayuda a reducir el colesterol malo y contiene vitamina A, B1, B2, C y ácido fólico. Cien gramos aportan unas 38-40 calorías.

Aportan entre 18 y 22 calorías por 100 gramos (tiene mucha agua). Esta hortaliza es en realidad un fruto y no una verdura. Favorece el tránsito intestinal, tiene vitamina A, C y E y contiene licopeno, que tiene propiedades antioxidantes. Reduce el colesterol y protege la piel de los rayos ultravioleta.

