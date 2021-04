Promulgan en Gaceta la flexibilización de medidas biosanitarias

Se decreta además que a partir de la misma fecha, el horario para acceder al playas, ríos y balnearios públicos será de 6:00 a.m. a 6 p.m. y que las actividades en estos sitios quedarán sujetas a las regulaciones dispuestas en el Decreto Ejecutivo No. 71 de 5 de febrero de 2021, con excepción del horario.

