Promulgan decreto que aumenta Fondo Solidario a viviendas a 70 mil dólares

En el artículo 21, denominado transitorio, indica que los proyectos de este programa creados con el Decreto Ejecutivo No. 10 de 2019, que al 30 de junio no hayan concluido su ejecución y aquellos cuyo compromiso de pago se encuentre registrados, continuarán sus trámites administrativos e inspecciones.

Estas son las principales modificaciones vigentes al Decreto Ejecutivo No. 10 de 15 de enero de 2019, que desarrolla el programa y que fue derogado por el Decreto Ejecutivo No. 306 de 31 de julio de 2020.

You May Also Like