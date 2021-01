Prohíben jugar más a un hombre que gastaba 450 euros a la semana en loterías

Un jubilado británico de 75 años ha sido sancionado por el organismo de loterías británico y se le ha prohibido jugar durante un periodo de tres meses por gastar 500 libras (más de 450 euros) a la semana en distintos juegos, informa el Mirror.

El jugador, procedente de Hull, gasta más que el jugador promedio, por lo que National Lottery ha suspendido su cuenta en la página web del organismo, a través de la cual accede a los juegos.

Los juegos de la National Lottery están sometidos a un sistema que protege a los jugadores de apostar demasiado, y cuando esos límites se superan, se pueden suspender las cuentas.

“Podemos suspender a grupos particulares de jugadores que se identifican como en riesgo, así como a jugadores que han sido identificados como en riesgo durante un período de tiempo más largo”, dicen estas normas.

Según declaraciones del anciano recogidas por el Mirror, “estoy controlando la cantidad de dinero que gasto, bajé de 500 libras, pero bloquearon mi cuenta y no puedo jugar en línea”. “Es mi dinero, se me debería permitir hacer lo que quiera con él. No acepto esto”, dijo el hombre, que ha presentado una queja formal, alegando que tiene problemas de movilidad y no puede salir a la calle para sellar sus boletos o jugar a los ‘rasca y gana’ en los que suele participar.

“Siento que me están discriminando. Si tuviera más movilidad, iría a la tienda de la esquina y compraría cualquier cantidad de boletos sin que el comerciante me restringiera”, insiste el hombre.

El hombre niega tener ningún tipo de adicción: “Simplemente disfruto jugando a las tarjetas de rascar, siempre que tenga dinero para gastar, quiero gastarlo. Si puedo controlar la cantidad que estoy gastando y reducir las cantidades del máximo, no soy adicto, ¿verdad?”.

La comunicación que le envió a este hombre el organismo, recogida por el Mirror, dice lo contrario: “Si bien es posible que usted no sienta que está gastando demasiado, nuestro modelo de análisis de comportamiento que monitorea todas las cuentas de la Lotería Nacional ha identificado que parece que está jugando mucho más que el jugador promedio”.

“Al final del período de 90 días, la suspensión se levantará y podrá iniciar sesión en su cuenta nuevamente. Sin embargo, debido a sus patrones de juego actuales, le recomendamos que considere una autoexclusión más prolongada o permanente”, concluyó la comunicación.