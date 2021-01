Prohiben el uso de la mascarilla con válvulas de exhalación en el Metro

La Resolución se fundamenta en lo constatado por la Dirección General de Salud Pública, donde este tipo de mascarillas o respiradores con válvulas de exhalación, según estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, no recomiendan el uso de estas; puesto que poseen válvulas que filtra el aire inhalado por el usuario, protegiendo al que la usa; pero no filtra el aire que exhala, permitiendo la expulsión de partículas respiratorias que pudiesen estar contaminadas en caso de que la persona esté enferma y no lo sepa, exponiendo a las personas que se encuentren en su entorno.

