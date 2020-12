Progresan negociaciones de estímulo; sigue show de Trump

¿Qué incluiría y qué no el segundo paquete de estímulo? 2:13

(CNN) — Por primera vez en meses, hubo pequeñas señales de un gobierno en funcionamiento el miércoles. Los líderes del Congreso negociaron un paquete de ayuda de covid-19 y se enviaron millones de dosis de vacunas bajo la atenta mirada de los funcionarios de la Operación Máxima Velocidad (Operation Warp Speed, en inglés) mientras realizaban planes de contingencia por retrasos debido a la tormenta invernal.

Fue un rayo de esperanza para el progreso después de cuatro años en los que el presidente Donald Trump ha sembrado disfunción a cada paso. Es una señal de que tal vez Estados Unidos pueda finalmente ir más allá de su política de destrucción. A pesar de las crisis que aquejan al país, Trump estaba en gran parte fuera de la vista en su guarida de la Casa Blanca, habiendo abdicado de su responsabilidad de tratar de detener la aterradora propagación del virus en estos últimos días de su presidencia.

En cambio, estaba mirando una lista de posibles indultos; ignorando un ataque masivo del gobierno de Estados Unidos vinculado a Rusia; continúa presionando para el nombramiento de asesores especiales para investigar sus acusaciones ficticias de fraude electoral y los negocios de Hunter Biden, el hijo del presidente electo Joe Biden. Entre afirmaciones falsas flotantes de fraude electoral y arremetiendo contra cualquier republicano que se atreviera a reconocer la victoria de Biden en el Colegio Electoral en Twitter, incluido el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, Trump logró exprimir en una reunión de gabinete.

Aunque están surgiendo más pruebas del daño que ha causado con sus falsas afirmaciones electorales, es decir, la violencia en Texas vinculada a un grupo que estaba tratando de descubrir un fraude electoral inexistente, el aliado cercano de Trump, el presidente de Seguridad Nacional del Senado, Ron Johnson, continuó la farsa electoral del presidente durante una controvertida audiencia en el Capitolio, un día después de que McConnell reconoció a Biden como presidente electo y les dijo en privado a sus miembros republicanos que era hora de seguir adelante.

Johnson, un republicano de Wisconsin, tenía la intención de que la audiencia se centrara en las «irregularidades en la votación», aunque no hay evidencia de un fraude electoral generalizado en las elecciones de noviembre. Pero él y el senador Gary Peters, el principal demócrata del panel, también enredados en la investigación previa de la comisión sobre Ucrania, se acusaron uno a otro de difundir desinformación. Defendiendo su decisión de celebrar una audiencia, Johnson dio el argumento al revés de que se trataba de «obtener información que tenemos que mirar para restaurar la confianza en nuestra integridad electoral».

Le correspondió a Chris Krebs, el principal funcionario de seguridad electoral a quien Trump despidió después de que cuestionó repetidamente las afirmaciones de fraude electoral del presidente en Twitter, tratar de convencer a los senadores de los peligros que perpetúan los mitos electorales de Trump. «Hemos superado el punto en el que necesitamos tener conversaciones sobre el resultado de estas elecciones», dijo Krebs a los legisladores el miércoles, al tiempo que ofreció una visión oscura del impacto de Trump en futuras contiendas.

«Creo que el ataque continuo a la democracia y el resultado de estas elecciones, que solo sirve para socavar la confianza en el proceso, es en última instancia… corrosivo para las instituciones que apoyan las elecciones. Y en el futuro, será tanto más difícil», dijo Krebs.

«Este no es el Estados Unidos que reconozco, y tiene que terminar. Necesitamos que todos en los rangos de liderazgo se pongan de pie», agregó el exalto funcionario de Seguridad Nacional para la ciberseguridad. «Agradecería más apoyo de mi propio partido, el Partido Republicano, para poner fin a estas cosas y terminarlas. Tenemos que seguir adelante».

Optimismo sobre un acuerdo de estímulo para el coronavirus

Lejos de las audiencias inútiles sobre la votación, que parecían diseñadas principalmente para apaciguar el deseo insaciable del presidente de más investigaciones, los líderes del Congreso de ambos partidos dijeron que estaban progresando en la elaboración de un paquete de estímulo de covid después de meses de estancamiento.

McConnell dijo que los líderes «hicieron un gran avance hacia la elaboración de un paquete de ayuda pandémica específico que podría aprobar ambas cámaras con mayorías bipartidistas».

«Acordamos que no nos iremos de la ciudad hasta que hayamos promulgado la ley», dijo McConnell.

Los dos puntos de fricción más controvertidos: las protecciones de responsabilidad de covid-19 para corporaciones y empresas y la ayuda directa a los gobiernos estatales y locales que luchan con la pérdida de ingresos y los presupuestos diezmados después de los cierres de este año, se han dejado en gran parte al margen del consenso principal paquete. Eso ha permitido a los negociadores centrarse en cuánto deberían gastar en pagos directos a los estadounidenses en dificultades.

Con un precio global de alrededor de US$ 900.000 millones, se espera que el paquete incluya US$ 300 por semana adicionales en beneficios por desempleo y US$ 330.000 millones para préstamos para pequeñas empresas, así como fondos de necesidad crítica para escuelas y distribución de vacunas en todo el país.

Los miembros están sopesando la posibilidad de emitir una nueva ronda de cheques de estímulo para los estadounidenses, US$ 600 por individuo, una cantidad que algunos miembros progresistas, incluido el senador de Vermont Bernie Sanders, consideran insuficiente.

Sanders, que quiere ver US$ 1.200 en cheques de estímulo, dijo a Wolf Blitzer de CNN el miércoles por la noche que la cifra total de US$ 900.000 millones para el paquete es «demasiado baja» y lo que está en el cheque es «bueno, pero no suficiente».

«Cuando le preguntas a la gente en la calle ‘¿Qué es lo más importante que puede hacer el gobierno en este terrible, terrible momento?’, ellos dirán, ‘Danos un poco de ayuda. Necesitamos ayuda ahora mismo para pagar las cuentas’», dijo Sanders en «The Situation Room». «Eso es lo que estamos tratando de hacer».

El senador de Vermont dijo que los congresistas no deberían irse a casa hasta que se complete el trato: «No podemos volver con nuestras familias cuando tantas familias en este país están sufriendo en este momento. Tenemos que hacer esto».

McConnell dijo a sus miembros durante una conferencia telefónica el miércoles que deberían estar listos para las votaciones del fin de semana. No está claro cuándo se llevaría a cabo una votación, pero la esperanza era que los legisladores pudieran adjuntar el plan de ayuda de US$ 900.000 millones a un proyecto de ley de gastos de US$ 1,4 billones que el Congreso debe aprobar para evitar que el gobierno se quede sin dinero el viernes por la noche.

Los demócratas continúan abogando por más fondos para los gobiernos estatales y locales con problemas de liquidez para que esas localidades puedan evitar el despido de trabajadores esenciales, incluidos los bomberos y el personal que se necesitará para ayudar con las vacunas, mientras intentan aumentar la vacunación de la población. Pero varios demócratas han reconocido que es posible que la ayuda tenga que esperar hasta el próximo año cuando Biden asuma el cargo y el control del Senado de Estados Unidos esté determinado por las dos elecciones de segunda vuelta en Georgia.

«Puedo decirles que en mi estado y en la ciudad de Chicago, y en otros municipios importantes de Illinois, han recibido una paliza real», dijo el líder de la minoría del Senado, Dick Durbin, en CNN el miércoles. «Los ingresos se han reducido drásticamente y sabemos por qué. La gente ya no sale a comer; no compra en los vecindarios tanto como antes».

Informe de Operación Máxima Velocidad

Con el Congreso centrado en las preocupaciones económicas de los estadounidenses a medida que más y más estados están imponiendo más restricciones para tratar de frenar la propagación del virus, el director de operaciones de Operación Máxima Velocidad, el general Gustave F. Perna, dijo durante una sesión informativa el miércoles que todas las entregas de las vacunas Pfizer y BioNTech todavía están en marcha: «Se trata de una cadencia constante de entrega de la vacuna al pueblo estadounidense».

Con las preocupaciones en torno a la tormenta invernal, Perna dijo que había estado trabajando en estrecha colaboración con ejecutivos de UPS y FedEx para crear planes de contingencia en caso de que las entregas de vacunas se retrasen en el noreste o cuando la tormenta se mueva hacia el noroeste.

«Estaban haciendo contacto con los clientes, estableciendo reglas que decían que si alguien no está allí debido al clima», dijo Perna sobre las dos compañías. Si se producen retrasos: «Retendríamos la vacuna. Vuelve, está a salvo y se entrega al día siguiente».

Más dosis de vacunas podrían estar disponibles a principios de la próxima semana si la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) emite una autorización de uso de emergencia para la vacuna de Moderna, lo cual es ampliamente esperado.

Como hicieron con las vacunas Pfizer y BioNTech, un comité asesor clave de la FDA se reúne el jueves para discutir los datos y las consideraciones para la vacuna Moderna. Si recomiendan la autorización de uso de emergencia, la FDA decidirá si aprueba o no.

El panel asesor de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) se reunirá para discutir si la vacuna de Moderna debe ofrecerse a los estadounidenses, y los CDC actuarán una vez que tengan esa recomendación. Los funcionarios han dicho que unos 6 millones de dosis de la vacuna Moderna podrían enviarse de inmediato, y los estadounidenses podrían recibir esa vacuna el lunes.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, no pudo estimar el miércoles cuántas personas han sido vacunadas hasta ahora con la vacuna Pfizer y BioNTech, pero dijo que el gobierno federal está trabajando en un tablero para proporcionar datos de vacunas e informes que podría estar activo dentro de una semana.

El rápido desarrollo de la vacuna refleja un enfoque mucho más esperanzador y científico para combatir el virus que la peligrosa estrategia de inmunidad colectiva impulsada por un designado político de Trump, que se reveló recientemente en correos electrónicos internos obtenidos por la Comisión de Supervisión de la Cámara.

Durante la sesión informativa de Operación Máxima Velocidad, Azar promocionó varias encuestas nuevas que mostraban que más estadounidenses están dispuestos a recibir la vacuna. Una encuesta de ABC / Ipsos esta semana dijo que más de 8 de cada 10 estadounidenses planean vacunarse, mientras que una encuesta de la Kaiser Family Foundation encontró que alrededor del 70% de los estadounidenses dijeron lo mismo.

«La confianza en las vacunas está aumentando», dijo Azar. «A medida que se corra la voz, mientras hablan con sus amigos, sus colegas, sus vecinos, la confianza en las vacunas en Estados Unidos simplemente aumentará de boca en boca, por fuentes confiables, todos los días».

El vicepresidente Mike Pence recibirá la vacuna el viernes en cámara, mientras que se espera que Biden se vacune la próxima semana.

Pero incluso mientras se implementan las vacunas, la situación sigue siendo sombría en estados como California, que acaba de activar su plan de fatalidad masiva, ordenando 5.000 bolsas para cadáveres adicionales y desplegando 60 unidades de almacenamiento refrigerado. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que su estado podría tener que considerar otro cierre por coronavirus en enero.

El almirante Brett Giroir, subsecretario de salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., dijo que estaba «muy seguro» de que la vacuna Moderna recibirá autorización, una señal esperanzadora de que pronto habrá más dosis de vacuna en camino. Pero imploró a los estadounidenses que siguieran tomando precauciones durante una aparición en «New Day» de CNN.

Reprendió a un congresista republicano recién elegido por afirmar que el coronavirus es «una pandemia falsa».

«Tenemos cientos de miles de estadounidenses muertos», dijo Giroir. «Esto no es falso. Esto no es falso. Es serio».

Giroir dijo que los estadounidenses deberían evitar viajar durante las vacaciones: «Lo que la gente debe saber es que todavía estamos en una parte peligrosa y crítica de esta pandemia, y decenas de miles de vidas estadounidenses están en juego, realmente, cada semana puede aplanar la curva».