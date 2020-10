Programa de fertilidad del Gorgas logra los primeros bebés ‘in vitro’

La fertilización in vitro es la unión del óvulo con un espermatozoide en el laboratorio (in vitro), con el objetivo de obtener embriones ya fecundados para transferir al útero materno y que evolucionen hasta conseguir un embarazo.

El programa de fertilización in vitro para parejas de bajos recursos, del departamento de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), logró los primeros dos bebés in vitro, luego de cuatro años de haberse ideado este programa.

