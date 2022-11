Programa de Auxilios Económicos del Ifarhu

El argumento de que todos los panameños tenemos derecho a beneficiarnos de los programas del Ifarhu es válido, pero quizás el método en que unos acceden a estos derechos es el cuestionable. Si el Ifarhu debe estar conectado con las necesidades de recursos humanos del país, entonces que haga la convocatorias para que todos los panameños participen y luego los que, por méritos, se ganen estas becas, se les conceda independiente de la condición socioeconómica, pero cuando el país se entera de quiénes son los beneficiarios y la vinculación que tienen con los que ostentan el poder, es razonable la insatisfacción de cientos de panameños, de jóvenes talentosos que no encuentran oportunidades de superarse, porque no han podido ver la estrella, que es la educación. Si necesitan un modelo, de cómo podrán hacer estas convocatorias, podrían consultar a Senacyt, donde las becas son sometidas a concursos.

You May Also Like