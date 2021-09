Productos Toledano S.A. reduce su ritmo de pérdidas

No obstante, explicó que el propósito de las aplicaciones de recursos de capital en el futuro, estará en función de aquellos proyectos cuyo retorno sea de rápida recuperación o aquellos que no reúnan las características anteriores, formen parte de la estrategia de crecimiento de la empresa y de acuerdo a la disponibilidad que el flujo que genera la operación lo permita.

You May Also Like