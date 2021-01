Productores reclaman apertura al mercado tico

“Cada año Panamá le otorga la certificación a las plantas costarricenses que exportan productos, sin embargo el año pasado por tema de la pandemia no se logró hacer la inspección física razón por la cual no se dio el aval para el ingreso de los rubros”, expresó González.

El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Gerardo González señaló que el tema entre Panamá y Costa Rica no es un problema comercial sino de procedimiento de las empresas costarricenses que no cumplieron con lo que establecen las leyes sanitarias panameñas.

