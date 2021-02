Productores panameños reviven el reguetón… Dímelo y BK con Daddy Yankee

Arthur subió a su cuenta de Instagram una conversación privada que tuvo con el productor K4G, quien trabaja con Farruko en Carbon Fiber Music. “Los artistas de verdad no piensan en eso. Ningún artista lo entiende, no se dan cuenta de que se han centrado solo en ellos, que nunca ponen al productor de primero. Llega su momento de pegarse y el productor pasa a segundo plano”, explicó el productor.

Aclararon que no es que mencionará nombre, no es necesario, pero sí matará a las personas que dicen que el reguetón murió.

Además aseguró que “El Maleante”, uno de los que empezó aquí con el reggae en español, fue “baiteado” por Daddy Yankee. “Fueron unas 10 canciones, y él dejó eso así, porque no quería problemas, él no estaba para eso, pero eso fue lo que pasó en ese tiempo. Fue hace mucho tiempo”, dijo.

Japanese, quien tiene 25 años de carrera musical, nos contó que lo que dijo “El Chombo” es verdad, que cuando un artista urbano hace colaboraciones con otro – ya sea una fusión de ambos ritmos – resulta premiado el principal el de pop, y en la categoría pop, por decir un ejemplo. “La gente no sabe que yo le tiré a Daddy Yankee con Danger Man hace muchos años. Él le dijo a Aspirante que no quería problemas”, explicó el panameño.

Rodney Clark, mejor conocido como “El Chombo”, brindó una entrevista al locutor de radio y comediante Jorge Pabón “Molusco”. Al productor panameño, creador de grandes éxitos, se le preguntó cuánto le quedaba al reguéton y él contestó: “Va a sonar feo pero el reguéton ya murió y tú no te has dado cuenta”. ¡Fuerte!

