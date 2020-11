Productores exigen establecer un puente aéreo con Tierras Altas

Personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), realizaron una inspección por el Merca Panamá, principal punto logístico de distribución de productos agrícolas de la ciudad capital, constatando que todavía los precios están asequibles, aunque no descartan un aumento en el costo de rubros que no están regulados.

También hizo un llamado a los consumidores para que no compren más productos de los que van a consumir en una semana para no producir un falso desabastecimiento.

Advirtió que se hace imposible evitar un desabastecimiento inmediato de estos productos porque el sector agropecuario en Tierras Altas y áreas aledañas se encuentra paralizada al 100%, ya que no se puede sembrar, no se puede cosechar y eso tendrá consecuencias inmediatas.

You May Also Like