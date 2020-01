Productores en alerta por venta de cebolla vencida

Según Jiménez, los productores no se oponen a la importación de cebolla bajo lo establecido en el TPC con Estados Unidos. Sin embargo, cuestionan que “el Gobierno no acató ” lo acordado el pasado 23 de diciembre en la Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla (integrada por consumidores, comerciantes, importadores, productores y el Gobierno) de aplazar la entrada del contingente de cebolla hasta agosto de 2020 para que no chocara con la cosecha local.

Esta normativa ordena que la cebolla no podrá estar almacenada a temperatura ambiente de 30 grados por más de 75 día contados a partir de la cosecha. Y no se podrá comercializar después de los 120 días de la cosecha.

