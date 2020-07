Productores de Tierras Altas protestan para exigir cerco sanitario

Los productores de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí protestaron pacíficamente hoy, sábado a orillas de la vía principal que da acceso al corregimiento de Volcán, a la altura del parador fotográfico, para exigirle a las autoridades del Ministerio de Salud que se instale en este punto un cerco sanitario ante el incremento de casos de Covid-19. “Estamos protestando de forma pacífica a orillas de la vía para solicitarle a las autoridades de Salud y al alcalde de Tierras Altas se instale un cerco sanitario donde solo entren las personas que van a dejar alimentos y salen los camiones y carros con legumbres que se producen en este distrito”, afirmó José Araúz, vocero de los productores. El productor señaló que Tierras Altas aporta el 80% de la producción de hortalizas que se consumen a nacional y se tienen que adoptar medidas que impida que aumenten los casos de Covid. Añadió que también están exigiendo que establezca en Tierras Altas un albergue para personas contagiadas con Covid-19 para darles seguimiento y que cumplan con la cuarentena. Explicó Araúz que en el caso de los indígenas que forman parte de los trabajadores de campo, ellos son muy reacios a cumplir con las recomendaciones de salud y el albergue será una solución, ya que se mantendrían bajo vigilancia. Recordó que durante la semana se ubicó un campamento de Ngäbe-Buglé con más de 30 de ellos contagiados y existe el temor que los casos aumenten si no se tiene un control con ellos. Solo en Tierras Altas se estiman que hay 5 mil indígenas que trabajan en las actividades de siembra y cosecha de hortalizas. Por su parte el alcalde del distrito de Boquete, Joswar Alvarado, restringió la entrada sábado y domingo permitiendo solo la entrada a los que residen en Boquete o las personas que tengan una razón comercial justificada, con el objetivo de evitar el aumento de Covid-19. “Por el momento no es recomendable que las personas quieran visitar el distrito de Boquete para pasear, por lo cual tomamos la medida los fines de semana y en el puesto de control de caldera se estará cumpliendo con la medida restrictiva”, afirmó el alcalde. Añadió que una vez se pueda superar la crisis del Covid-19 se podrán seguir con las actividades turísticas en el distrito de Boquete. En la provincia de Chiriquí van 2 mil 130 casos de Covid-19, de los cuales 73 están alojados en el hotel hospital y otros mil 125 están confinados en sus residencias.

