Productores de Tierras Altas piden al Minsa cerco sanitario

El dirigente de la asociación señaló que los residentes del distrito de Tierras Altas han tomado la medida de no viajar a otros distritos, por lo que estamos solicitando a las personas que no tienen que hacer nada al distrito de Tierras Altas que no vayan, con el objetivo de cumplir con las medidas emitidas por las autoridades del Ministerio de Salud.

El dirigente señaló que el por el momento las actividades de producción no se ven afectada, ya que los productores siguen trabajando las tierras porque no hay caso de coronavirus en este sector de la provincia de Chiriquí.

