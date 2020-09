Productores de maíz en Los Santos afectados por falta de lluvias

Muchos de los productores afectados no tienen seguro que cubra sus pérdidas, lo que causa grandes preocupaciones, ya que si no logra salvarse la producción, las pérdidas serán sumamente altas.

“Hace más de 17 días que no llueve, el maíz no ha germinado. Todo lo que se sembró está en problemas y graves. Esto significa pérdidas a los productores, más de las que ya tenemos”, indicó el productor.

You May Also Like