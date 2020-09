Productores de Costa Arriba de Colón reciben sementales de alta genética, insumos y préstamos

“ Me siento orgulloso de estar aquí (Palenque) con ese programa que me satisface mucho, que inicie cuando fuí ministro del MIDA, por lo que estoy comprometido a distribuir unos 1,500 sementales entre este y el otro año, de los cuales 1,000 son de carne y 500 leche”, expresó Cortizo Cohen.

You May Also Like