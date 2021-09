Productores chiricanos se oponen a los cierres de la carretera Panamericana

Para este lunes moradores indígenas de la comarca Ngäbe Buglé han hecho un llamado a la población para que acudan a la entrada de Tolé a un cierre indefinido exigiendo al gobierno el presupuesto para la construcción de la carretera de asfalto Llano Culebra – 4 Pino donde amenazaron con no levantar el cierre hasta que no llegue al lugar el presidente Laurentino Cortizo , incluso dijeron estar preparados para quedarse el tiempo que sea necesario.

