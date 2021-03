“Produce felicidad ya solo ver sonrisas en la calle”

En un mundo hiperconectado, desde la embajada se insiste en que Uzbekistán no ha entrado en una era poscovid , pues “existe preocupación debido a las altas tasas de enfermedad en otros países del mundo, en particular la situación desfavorable en la región europea y la circulación de nuevas variantes del virus”.

Preguntado por la cuestión de la inmunidad de rebaño, el embajador aclara que “hay que tener en cuenta que el número de casos notificados se registra según los ensayos de PCR confirmados por el laboratorio para COVID-19. Además, los datos comunicados no incluyen el número de individuos con un curso asintomático de la enfermedad que no se sometió a pruebas de laboratorio para detectar el coronavirus”, dice evitando afirmar si está es la postura oficial que explique la positiva situación que viven.

Bardanca explica que llegar a Uzbekistán requirió de varios controles para asegurarse de que todo el que entra está libre del virus, “aparte de la PCR que te piden en casi todos los lugares, una vez llegas te hacen otro test por si te has contagiado por el camino . Tienes que esperar una o dos horas por los resultados y en función de si eres positivo o no puedes entrar al país o tienes que hacer una cuarentena”.

You May Also Like