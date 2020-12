Producción de plátano en Barú en riesgo por inundaciones y ahora falta de agua

“El gobierno dice que nos va a dar insumos y ya yo le dije a la licenciada Blanca Gómez [secretaria técnica del Gabinete Agropecuario] que nosotros no vamos a recibir esa dádiva o esa guayaba podrida, porque en el gobierno de Juan Carlos Varela nos dieron un abono que estaba aguado y se burlaron de nosotros. Ella tiene conocimiento de que no queremos eso. Si tenemos que ir a la calle, vamos a tener que ir…”, advirtió Quintero.

You May Also Like