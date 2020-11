Producción de bebidas alcohólicas pierde $300 millones en ventas

“Las Alcaldías no tienen la autoridad para emitir Decretos Alcaldicios de restricciones de bebidas alcohólicas, ya que de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 612 esta autoridad es del Órgano Ejecutivo a nivel nacional”, señaló.

Un mes después mediante el Decreto Ejecutivo No. 730 de 18 de junio de 2020, se modificó el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 612 de 2020,y se autorizó la distribución venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, bajo los siguientes parámetros y restricciones: La venta solo podrá realizar en los establecimientos comerciales que cuenten con la debida autorización para el expendio de bebidas alcohólicas ; únicamente se podrá vender al detal y en envases cerrados; y la venta de bebidas alcohólicas será para consumo personal y domiciliario, dentro del marco de las restricciones de movilidad vigentes.’

En marzo de este año, el Gobierno Nacional promulgó el Decreto Ley No. 507, en donde se ordenaba una ley seca, posteriormente mediante el Decreto Ejecutivo No. 612 de 8 de mayo de 2020, se flexibilizó la norma, y se levantó la prohibición estableciendo ciertos parámetros que cumplir (1 six Pack de cerveza o una botella de licor).

You May Also Like