“Procuro no ir mucho a la despensa a por bollos”

Una de las cosas divertidas de la entrevista es la correspondiente a los hábitos alimenticios. Una de las críticas más populares en redes sociales sobre el belga es el aparente sobrepeso con el que llegó al Real Madrid, una creencia de la que él siempre se ha reído, afirmando, incluso, que su comida favorita son las hamburguesas. El jugador habla así de la dieta en confinamiento: “Para mí también es complicado. Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos , que la tengo aquí al lado, pero no es fácil”, dijo, entre risas.

You May Also Like