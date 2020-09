Procuraduría de la Administración solicita a la DGCP continuar investigaciones por Hospital Modular

En la página 6 de la resolución, González señala que el caudal probatorio indica que el ministro de Obras Públicas, ejerció un rol activo dentro de las comunicaciones con la empresa CCA Building, al no haberse configurado una donación, su actuación se dio en apego al ordenamiento positivo, toda vez que su decisión de no continuar con las gestiones para la adecuación del Centro de Convenciones Amador, obedeció a la preexistencia de un sistema de atención por el Ministerio de Salud en los hoteles de la localidad.

