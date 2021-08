Procurador: reservas no pueden ser tituladas

“El problema allí es que el parque natural no permite que se expanda el ejido urbano. Una solución sería cambiar la zonificación para que se puedan levantar viviendas en aquellas zonas agrícolas o ganaderas ya impactadas dentro del sitio natural”, propuso Franqueza, quien dijo que si los jóvenes de Portobelo no pueden asentarse en su pueblo, la cultura congo se perderá con el tiempo.

Por un lado está el Ministerio de Ambiente, el cual al ser consultado por González, planteó que las áreas protegidas son terrenos pertenecientes al Estado y aquellas personas que no cuenten con título de propiedad previo a la creación de la reserva, no pueden pueden pedir la titulación.

