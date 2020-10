Procurador presenta recusación contra Cedalise, en el caso del fideicomiso de Soho

El procurador ha presentado otras acciones, que todavía no han sido resueltas por la Sala Tercera. Por ejemplo, un recurso de reconsideración contra una decisión del 4 de septiembre pasado, que declaró no probado un incidente por falta de competencia presentado por el Ministerio de la Presidencia.

“El no hacerlo, generaría que tanto el BNP como el Ministerio de la Presidencia no sean juzgados por un juez imparcial y objetivo”, remarcó González en su incidente.

El reclamo de Waked por el fideicomiso de Felix no fue admitido; el de Soho Mall, sí. Cuando esto último ocurrió, el procurador González apeló. El 7 de febrero de 2019, Cedalise dictaminó que la apelación no tenía sustento, porque el fideicomiso al que fue traspasado Soho Mall “es de naturaleza administrativa, al tener como finalidad la de satisfacer un interés público y poseer cláusulas exorbitantes”. Es decir, el mismo argumento que utilizó en su salvamento de voto, respecto al fideicomiso Felix.

González recordó que el 21 de agosto de 2019, la Sala Tercera decidió, por mayoría, no admitir un reclamo similar de Waked contra el BNP, por los supuestos daños y perjuicios que sufrió al traspasar la cadena de tiendas Felix a un fideicomiso (maniobra similar a la de Soho Mall). La Sala consideró entonces que no tenía competencia para dirimir este conflicto. Cedalise emitió un salvamento de voto, ya que –según él– aquel fideicomiso “ es de naturaleza administrativa, al tener como finalidad la de satisfacer un interés público y poseer cláusulas exorbitantes”.

